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‘Suriye’ye Yeni Saldırı Planı Yok’

15.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Suriye’ye yönelik yeni saldırı planı olmadığını ancak ülkesi ve müttefiklerinin Suriye lideri Esat’ın halkına karşı gelecekte kimyasal silah kullanması durumunda gerekli adımı atmak için değerlendirme yapacaklarını belirtti

‘Suriye’ye Yeni Saldırı Planı Yok’

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Suriye’ye yönelik yeni saldırı planı olmadığını ancak ülkesi ve müttefiklerinin Suriye lideri Esat’ın halkına karşı gelecekte kimyasal silah kullanması durumunda gerekli adımı atmak için değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Johnson bu açıklamayı İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, “Şu anda masada daha fazla saldırı için bir öneri yok, Esat rejimi bir başka kimyasal saldırı yapacak kadar aptal olmadı” dedi.

Amerika, Fransa ve İngiltere Cuma akşamı Suriye’deki 3 kimyasal silah tesisine 105 füze fırlatmıştı. Tesisilerden biri Şam’da diğer ikisi Humus yakınlarındaydı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, “Bu, rejim değişikliğiyle ilgili değil” ifadesini kullandı.

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