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Suruç’ta 19 Gözaltı

16.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin öldürüldüğü olaylarla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Milletvekili Adayı İsmail Kaplan da bulunuyor

Suruç’ta 19 Gözaltı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen polis aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında, seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan da bulunuyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 5 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün yaşamını yitiren Esvet Şenyaşar’ın cenaze töreni için Suruç’a geldi. Beraberinde HDP’li milletvekilleriyle ilçeye gelen Temelli, cenaze öncesi bir açıklama yaptı.

Temelli, kamera kayıtlarının incelenmesi çağrısı yaparak, “Bir an önce deliller paylaşılsın. Kayıtlar savcılar tarafından hızla incelensin ve gizlilik kararı alınmadan bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılsın. Hastanede yaşanan olay bütün çıplaklığıyla ortadayken sanki basit bir tartışmaymış gibi değerlendiren akıl, suçluyu korumakta, suçu örtmektedir. Savcılara hızlı bir şekilde olayı açığa çıkarmaları ve suçluları açığa çıkarması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Temelli, siyasi parti genel başkanları ve cumhurbaşkanı adaylarına da seslenerek, “Bu olay 24 Haziran’a gölge düşürmek içindir. Bizler sandığa sahip çıkalım, geleceğe sahip çıkalım derken sandığa kan bulaştırmaya çalışıyorlar. Bu acı bize önemli ders vermektedir. Tüm siyasi partiler, genel başkanları, cumhurbaşkanları duyarlı olmalıdır. Sorumluluğu üstlenerek iktidarın provokasyonlarını önlemek için gerekli açıklamaları yapmaları çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.

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