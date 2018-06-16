Suruç’ta 19 Gözaltı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen polis aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında, seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan da bulunuyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 5 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün yaşamını yitiren Esvet Şenyaşar’ın cenaze töreni için Suruç’a geldi. Beraberinde HDP’li milletvekilleriyle ilçeye gelen Temelli, cenaze öncesi bir açıklama yaptı.

Temelli, kamera kayıtlarının incelenmesi çağrısı yaparak, “Bir an önce deliller paylaşılsın. Kayıtlar savcılar tarafından hızla incelensin ve gizlilik kararı alınmadan bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılsın. Hastanede yaşanan olay bütün çıplaklığıyla ortadayken sanki basit bir tartışmaymış gibi değerlendiren akıl, suçluyu korumakta, suçu örtmektedir. Savcılara hızlı bir şekilde olayı açığa çıkarmaları ve suçluları açığa çıkarması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.