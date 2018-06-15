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Suruç'ta ağabeyini kaybeden AKP milletvekili ve yaşamını yitiren esnaf BBC Türkçe'ye konuşmuştu

15.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Dün çıkan seçim kavgasında ağabeyini kaybeden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve hayatını yitiren esnaflardan Celal Şenyaşar, Nisan 2017'de anayasa referandumu öncesi BBC Türkçe'ye konuşmuştu. Yıldız, "Yaşanabilir bir Suruç yaratmaya çalışıyoruz", Şenyaşar ise "Burada 'Evet' kampanyası devlet kurumlarıyla çalışıyor" demişti.

Suruç'ta ağabeyini kaybeden AKP milletvekili ve yaşamını yitiren esnaf BBC Türkçe'ye konuşmuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün çıkan seçim kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kavgasında ağabeyini kaybeden AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve hayatını yitiren esnaflardan Celal Şenyaşar, Nisan 2017'de anayasa referandumu öncesi BBC Türkçe'ye konuşmuştu. Yıldız, "Yaşanabilir bir Suruç yaratmaya çalışıyoruz", Şenyaşar ise "Burada 'Evet' kampanyası devlet kurumlarıyla çalışıyor" demişti.

BBC Türkçe muhabiri Çağıl Kasapoğlu, 16 Nisan 2017'deki referandumu öncesi nabız tutmak için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmişti.

"Kobani'nin komşusu Suruç'ta referandum öncesi neler konuşuluyor?" başlıklı haberde, Perşembe günü ağabeyini kaybeden AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve hayatını kaybeden esnaf Celal Şenyaşar'ın da görüşlerine yer veriliyordu.

Haberde de aktarıldığı üzere Yıldız, Nisan 2017'de Suruç'un bir köyüne ziyaretinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Size yaşanabilir bir Suruç yaratmaya çalışıyoruz, siz oyunuzu esirgiyorsunuz. 'Hayır' diyecek varsa sebebini söylesin beni ikna etsin. Suruç'u ne hale soktular...

"Bakın sizin kullandığınız oylardan kaynaklanıyor. Sokak köşelerinde esrar, eroin içiliyordu, okul park yapılsaydı olur muydu bu?

"Cumhurbaşkanı beni her gördüğünde Suruç'u sorar, hiçbir ilçeyi sormaz Suruç'u sorar. Referandum bir şans, siz kullanacağınız oylarla değişiklik yaratacaksınız."

Dükkanı Suruç'ta "Bir Milyoncular Caddesi" olarak bilinen yerde olan esnaf Celal Şenyaşar da referandumun eşit şartlarda yapılmadığını ve "güvenlik güçlerinin baskısıyla HDP'nin halkla buluşmasına engel olunduğunu" söylemişti:

"Benim güvenim yok, burada 'Evet' kampanyası devlet kurumlarıyla çalışıyor. Eşitlik yok.

"Osman Baydemir gelmişti, çoğu insan katılmaya korktu. TOMA, çevik kuvvet geldi. Ben çocuğumu götürmüştüm ama korktum. Polisler gelip hepimizin yüzüne kamera tuttu, suçluymuşuz gibi fotoğraflarımızı çekti. Tahrik etti. Ülkücü işareti yapıyorlardı yüzümüze."

AKP milletvekili Yıldız, BBC Türkçe muhabiri Çağıl Kasapoğlu'nun "HDP'nin aynı şartlarda kampanya yapamamaktan şikayet ettiği" sorusuna ise "Onlar da rahat çalışıyor, ben sizden duydum ilk defa, yok öyle bir şey. Kimden baskı görecek? Ben duymadım öyle baskı" yanıtını vermişti.

Suruç'ta ağabeyini kaybeden AKP milletvekili ve yaşamını yitiren esnaf BBC Türkçe'ye konuşmuştu

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