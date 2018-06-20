Suruç’ta Ölenlerin Otopsi Raporu Tamamlandı

Suruç’ta seçim çalışmaları sırasında meydana gelen ve dört kişinin öldüğü kavgayla ilgili, Şenyaşar’lara ait otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre bir kişi 17, bir kişi 6 kurşun yarası aldı. Baba Esvet Şenyaşar ise kesici bir aletle öldürüldü.

14 Haziran’da meydana gelen olayda hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar ve çocukları Adil ile Celal Şenyaşar’ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Ailenin ve avukatın katılmadığı otopsinin ardından hazırlanan raporla saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Otopsi raporuna göre ölenlerden Celal Şenyaşar’ın vücudunda 6 adet ateşli silah yarası tespit edildi. Şenyaşar’ın vücudundan 6 adet mermi çekirdeği çıkarılırken, ilk isabet eden merminin ölüme neden olduğu belirtildi. Mermi yaralarını inceleyen adli tıp uzmanları, atışların, silahın vücuda dayanarak yapılan atış olarak tanımlanan- bitişik atış mesafesinin dışında olduğu sonucuna vardı. Atış mesafesinin tespit edilmesi için elbiselerin kriminal fiziki incelemesi gerektiği belirtildi.