Suruç’ta Ölenlerin Otopsi Raporu Tamamlandı

Suruç’ta seçim çalışmaları sırasında meydana gelen ve dört kişinin öldüğü kavgayla ilgili, Şenyaşar’lara ait otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre bir kişi 17, bir kişi 6 kurşun yarası aldı. Baba Esvet Şenyaşar ise kesici bir aletle öldürüldü.
14 Haziran’da meydana gelen olayda hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar ve çocukları Adil ile Celal Şenyaşar’ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Ailenin ve avukatın katılmadığı otopsinin ardından hazırlanan raporla saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Otopsi raporuna göre ölenlerden Celal Şenyaşar’ın vücudunda 6 adet ateşli silah yarası tespit edildi. Şenyaşar’ın vücudundan 6 adet mermi çekirdeği çıkarılırken, ilk isabet eden merminin ölüme neden olduğu belirtildi. Mermi yaralarını inceleyen adli tıp uzmanları, atışların, silahın vücuda dayanarak yapılan atış olarak tanımlanan- bitişik atış mesafesinin dışında olduğu sonucuna vardı. Atış mesafesinin tespit edilmesi için elbiselerin kriminal fiziki incelemesi gerektiği belirtildi.
Celal Şenyaşar’ın ölüm nedeni ise rapora şöyle yansıdı: ”Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı femur parçalı kemik kırığıyla birlikte büyük damar yaralanmasında gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”
Şenyaşar’ın kardeşi Adil Şenyaşar’ın vücuduna 17 mermi isabet ettiği, ayrıca 14 kesici alet yarası tespit edildiği vurgulandı. Mermilerden 5’inin öldürücü nitelikte olduğu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiği, ancak öldürücü nitelikte olmadığı belirtilen raporda, 2 merminin uzaktan atıldığı ifade edildi. Diğer mermilerin atış mesafesinin belirlenebilmesi için elbiseleri kriminal incelemeye gönderilecek. Adil Şenyaşar’ın ölüm nedeni ise rapora , “Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına, bağlı kemik kırıklarıyla birlikte göğüs ve batın iç organ yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz” şeklinde yansıdı.
Çocuklarının durumuna bakmak üzere hastaneye giden ve burada öldürüldüğü iddia edilen baba Esvet Şenyaşar'ın ise 15 Haziran günü hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi raporuna göre Baba Şenyaşar’ın vücudunda 30 noktada yara tespit edildi. Vücudunda 7 ciddi yara belirlenen Esvet Şenyaşar’ın ölüm nedeni bilirkişi raporuna şöyle yansıdı; ”Genel beden travmasına bağlı kırıklarla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”
Bu arada olay gününe ait bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen görüntüde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız olayın meydana geldiği dükkana giriyor. Mağazada bulunanlara selam veren Yıldız, iş yeri sahibiyle tokalaştıktan sonra sohbet ediyor. Kısa sohbetin ardından Yıldız kapıya yönelirken, yanında bulunan bir kişiyle işyeri sahipleri arasında tartışma başlıyor. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüyor. Ancak görüntüde silah kullanma anı bulunmuyor.
Bu arada soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındı. Şenyaşar ailesinin avukatları ise dosyadaki evrakların kendilerine verilmesi için savcılığa başvurdu.
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