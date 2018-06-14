Suruç’ta seçim kavgası: 3 ölü, 9 yaralı

Ölenlerden bir tanesi milletvekilinin kardeşi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın da bulunduğu grup ile bir esnaf grubu arasında çıkan kavgada üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın AKP Milletvekili Yıldız’ın yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra meydana geldiği aktarıldı.

Valilik açıklamasında, "İlimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekili'nin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır” denildi. Açıklamada yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Valilik olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını aktardı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerden birisinin Milletvekili Yıldız’ın kardeşi, diğer iki kişinin ise esnaf gruptan olduğu bilgisi paylaşıldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kavgada ölenlerden birisinin AKP Milletvekili Yıldız’ın kardeşi olduğunu doğruladı. Kalın olayı kınadığını ifade etti ve "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır” dedi.

DW,rtr,AFP/DÇÜ,BÖ

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