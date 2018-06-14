Suruç’ta seçim kavgası: 3 ölü, 9 yaralı

Ölenlerden biri milletvekilinin kardeşi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın da bulunduğu grup ile bir esnaflar arasında çıkan kavgada üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın AKP Milletvekili Yıldız’ın yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra meydana geldiği aktarıldı.
Valilik açıklamasında, "İlimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekili'nin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır” denildi. Açıklamada yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Valilik olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını aktardı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ölenlerden birisinin Milletvekili Yıldız’ın kardeşi, diğer iki kişinin ise esnaf gruptan olduğu bilgisi paylaşıldı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kavgada ölenlerden birinin AKP Milletvekili Yıldız’ın kardeşi olduğunu doğruladı. Kalın olayı kınadığını ifade etti ve "Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır” dedi.
HDP'den açıklama
Olayın ardından basın açıklaması yayınlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP), provokasyon uyarısı yaptı. Açıklamada, "Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.
DW,rtr,AFP/DÇÜ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Sosyal medyanın diline düştüler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum