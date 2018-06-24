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Suruç'taki 'blok oy' iddiası üzerine YSK'dan açıklama

24.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sandık görevlilerinin darp edildiği ve sandığa blok şeklinde oy atıldığı iddiaları üzerine YSK'dan açıklama yapıldı.

Suruç'taki 'blok oy' iddiası üzerine YSK'dan açıklama

YSK, adli işlem için girişimde bulunulduğunu duyurdu.24 Haziran seçimleri için oy verme işlemi devam ederken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı müşahitlerin darp ve tehdit edildiği, sandığa blok şeklinde oy atıldığı yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi.

Şanlıurfa'dan gelen iddialarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama yapıldı. Anadolu Ajansı'ndan yer alan habere göre YSK Başkanı Sadi Güven adli işlem başlatıldığını söyledi. Güven, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de iddialar üzerine Urfa'daki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri, Aytun Çıray ise Urfa valisine açıklama yapma çağrısında bulundu.

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Urfa'daki iddialarla ilgili gerekli itirazları yapacaklarını dile getirdi.

CHP'li milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi de 30 kadar köyde sandık müşahitlerinin baskı ile uzaklaştırıldığını öne sürdü.

DW/ÖA,UÇ

© Deutsche Welle Türkçe

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