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Suruç'taki seçim çatışması: HDP'li milletvekili adayı ile birlikte 19 kişi gözaltında

16.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışma ile ilgili başlatılan soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı. Cumartesi günü gözaltına alınanlar arasında HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan da bulunuyor.

Suruç'taki seçim çatışması: HDP'li milletvekili adayı ile birlikte 19 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışma ile ilgili başlatılan soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi günü gözaltına alınanlar arasında HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan da bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı 19 kişiden 10'unun esnaf kardeşlerin cenazesinde yaşanan gerilim sırasında gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ile ilçe esnafından Esvet Şenyaşar'ın oğulları Celal ve Adil Şenyaşar hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili Cuma sabahı bayram namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler" demişti.

Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si hastane içerisinde öldü.

HDP: Suçluları adalete teslim edin

Suruç'taki silahlı çatışma ile ilgili HDP cephesinden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapıldı ve faillerin tespit edilmesi talep edildi.

Eş Genel Başkan ve Van milletvekili adayı Sezai Temelli şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı bugün insanları suçmak yerine, olayın faillerini bulmalıdır. Dünyanın neresinde görülmüştür ki demokratik seçimler yapılırken, seçim kampanyası sürdürülürken silahlarla bu kampanya yürütülsün. Dünyanın neresinde görülmüştür ki, esnaf ziyareti yaparken, esnaflar tehdit edilsin, tahrik edilsin.

"Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, valilere çağrı yapıyorum. Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin"

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