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Sürücüsüz Tekneler Geliyor

31.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Eğer yollarda sürücüsüz araçlar oluyorsa neden suda da sürücüsüz tekneler olmasın? Amerika’nın Sesi, robot kontrollu tekne üreten bir ekibi takibe aldı ve ne yapmak istediklerini inceledi

Sürücüsüz Tekneler Geliyor

Eğer yollarda sürücüsüz araçlar oluyorsa neden suda da sürücüsüz tekneler olmasın? Amerika’nın Sesi, robot kontrollu tekne üreten bir ekibi takibe aldı ve ne yapmak istediklerini inceledi.

Bu İnsansız Yüzey Aracı Florida’daki kanalda ilerliyor.

Diğer uzaktan kumandalı tekneler gibi bu katamaran da kıyıdaki bir kişi tarafından kontrol ediliyor.

Ancak ekip onu aynı zamanda otomatik kontrola da alabiliyor. Cihaz bu modda yolu üzerindeki engelleri, riskleri ve karmaşık bir çevrede nasıl haraket edeceğine dair riskleri de başarılı şekilde hesaplıyor.

Satyandra Gupta, “Bir engelle karşılaştığında onu tespit etmeli, ne boyutta bir engel olduğunu belirlemeli ve onu geçebilmesini sağlayacak manevrayı yapacağından ve engele çarpmayacağından emin olmalı,” diyor.

Uzaktan kumandalı bu araçlar köprü denetimi, çevresel denetimler ve arama kurtarma faaliyetlerinde yeni bir çığır açabilir. Oto kullanım modundaysa çok daha fazlasını yapmaları mümkün.

Gupta, “Bunları otomatik modda çalıştırabildiğimizde, basit gözlem görevlerinin ötesine geçebiliriz. O durumda arama, kurtarma ve benzer görevleri en iyi şekilde yapabiliriz. Ayrıca basit bazı taşıma işlemleri ve enkaz, çöp toplama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Tabii ki daha birçok şey yapılabilir,” şeklinde konuşuyor.

Ekip üyelerinin çalışmaları, insanların üstlendiği tehlikeli işlerin minimum insan müdahalesiyle robotlar tarafından kolayca yapılmasını sağlamak amacıyla Ulusal Bilim Vakfı tarafından destekleniyor.

Karl Von Ellenrieder, “Dürüst olmak gerekirse, her zaman, bir insanın yapmasını istediğiniz işler vardır. Yine de aynı anda daha sıradışı çevre koşullarında çalışmak üzere robotlar kullanılabilir. Her makinede olduğu gibi, eğer insanlar için kullanımı kolay değilse bu robotlar benimsenmeyecektir. Yani etkileşim ne kadar kolay olursa, daha geniş bir şekilde kabul görme olasılığı o kadar yüksek olur,” diyor.

Araştırmacılar, bir robot filosunun, suda insanlarla birlikte işleri daha etkili, güvenli ve ucuza yapacakları günler için çalışmalarını sürdürüyor.

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