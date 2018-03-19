Sürücüsüz Uber Yayaya Çarparak Öldürdü

Arizona eyaletinin Phoenix kenti yakınlarında Uber’in sürücüsüz bir aracı yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.
Tempe kenti polisi, direksiyon başında bir operatörün olduğu aracın otopilot modunda ilerlerken, bir yaya geçidinin dışında yürüyen bir kadına carptığını bildirdi.
Kazanın tam olarak hangi saatte meydana geldiği konusunda bilgi verilmedi.
Uber aracının çarptığı kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının kimliği açıklanmadı.
Uber, Tempe ve Phoenix’te sürücüsüz araçlarla aylardır test sürüşleri yapıyordu.
Şirket Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturmada “tam işbirliği” yaptığını belirtti ve kurbanın ailesine baş sağlığı diledi.
Uber ayrıca, Phoenix ve diğer kentlerde sürücüsüz otomobil çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.
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