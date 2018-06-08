HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Susanna cinayetinin zanlısı Erbil'de yakalandı

08.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

Almanya’yı sarsan Susanna F.

Susanna cinayetinin zanlısı Erbil'de yakalandı

cinayetinin zanlısının Kuzey Irak’ta gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının sahte kimlikle Almanya’dan Irak’a kaçması ülkede güvenlik zaaflarına ilişkin tartışmalara neden olmuştu.Almanya'nın Mainz kenti yakınlarında 14 yaşındaki Susanna F.'ye tecavüz edip öldürdüğü şüphesiyle aranan Ali B.'nin Kuzey Irak'ta gözaltına alındığı bildirildi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 20 yaşındaki şüpheliyi Alman polisinin talebi üzerine gözaltına alan Kuzey Iraklı yetkililere teşekkür etti.

Seehofer, "Bu başarı, Irak'taki Kürt güvenlik birimleriyle Alman emniyetinin iyi işbirliğinin bir meyvesidir” diye konuştu. İçişleri Bakanı, zanlının iadesine ilişkin ise sürecin uluslararası düzenlemelere uygun biçimde işleyeceğini söylemekle yetindi.

İki haftadır kayıp olan Susanna F.'nin Çarşamba günü Wiesbaden yakınlarında cesedi bulunmuş ve genç kızın 22-23 Mayıs tarihlerinde tecavüze uğradığı, daha sonra da boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

Polis, ilk önce cinayeti iki erkeğin birlikte işlediği şüphesi üzerinde durmuş ve olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 35 yaşındaki Türkiye vatandaşı bir sığınmacı gözaltına alınmıştı. Türkiyeli sığınmacı, olayla ilgisinin bulunmadığının ortaya çıkmasının ardından serbest bırakılmış; asıl zanlının ise Almanya'dan ayrıldığı belirlenmişti.

Güvenlik zaafiyeti tartışmaları

2015 yılında sığınmacı olarak Almanya'ya geldiği belirtilen Irak vatandaşı zanlının cinayet şüphesine rağmen nasıl olup da sahte bir isimle uçakla Erbil'e kaçabildiği ise tartışmalara neden olmuştu. Ülkeden ailesiyle birlikte ayrıldığı belirtilen Ali B.'nin Düsseldorf'tan İstanbul'a, buradan da Erbil'e kaçtığı belirtilmişti.

Zanlının sahte bir kimlikle ülkeden ayrılabilmesini eleştiren Alman siyasiler, güvenlik zaaflarının bir an önce aydınlatılmasını ve Ali B.'nin Almanya'da hakim önüne çıkarılmak üzere Irak'tan iadesinin istenmesini talep etmişti.

Ali B.'nin başvurusu reddedilen bir sığınmacı olduğunun ortaya çıkması üzerine başbakan Angela Merkel'in mülteci politikası da eleştirilerden nasibini almış; Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Eckhardt Rehberg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada sığınma sürecinde değişikliklere gidileceğinin sinyalini vermişti.

DW,EPD,dpa,rtr/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Ünlü aşçı Anthony Bourdain intihar ettiÜnlü aşçı Anthony Bourdain intihar etti
Haaland Kongre'nin İlk Yerli Amerikalı Kadın Üyesi Olabilecek mi?Haaland Kongre'nin İlk Yerli Amerikalı Kadın Üyesi Olabilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avusturya'nın skandal kararına İtalya'da destek

Avusturya'nın skandal kararına İtalya'da destek

ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili

ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili

Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması: AB'yi etkilemez

Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.