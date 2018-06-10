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Susanna'nın katil zanlısı hakim karşısına çıkarıldı

10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Wiesbaden’de 14 yaşındaki Susanna’yı öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Ali B.

Susanna'nın katil zanlısı hakim karşısına çıkarıldı

hakim karşısına çıkarıldı.Wiesbaden'da 14 yaşındaki Susanna F.'i öldürmekle suçlanan ve Kuzey Irak'ta yakalanan zanlı Ali B. Almanya'ya getirildi. Zanlı bugün Wiesbaden'da mahkemeye çıkarıldı.

20 yaşındaki Ali B. dün akşam saatlerinde Frankfurt Havalimanı'na getirilerek, Hessen Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, ardından bir polis helikopteriyle Wiesbaden’a götürülmüştü.

AFP'ye konuşan Duhok Emniyet Müdürü Tarık Ahmet, sorguya çekilen zanlı Ali B.'nin arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Susanna'yla tartıştığını ve kendisini polise gitmekle tehdit ettiğinde de genç kızı boğarak öldürdüğünü belirtmişti.

İki haftadır kayıp olan Susanna'nın geçen Çarşamba günü cesedi bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan 20 yaşındaki Iraklı sığınmacı Ali B.'nin ise 2 Haziran'da sahte bir kimlikle Irak'a döndüğü ortaya çıkmıştı. Ali B. Duhok bölgesindeki bir otelde yakalanarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Ali B. 22 Mayıs gecesi Susanna F.'ye tecavüz ederek öldürmekle suçlanıyor. Mainzlı genç kızın ölümü Almanya genelinde büyük üzüntü yarattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Susanna'nın ölümünün "çok sarsıcı" olduğunu söyleyerek, "Kurbanın ve ailesinin yaşadığı tarif edilemeyecek bu acı herkesi ve beni de çok etkiledi" dedi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise zanlı Ali B.‘nin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seehofer, "Alman yargısının aradığı zanlının Almanya'ya getirilmesiyle dava süreci daha hızlı ilerleyebilecek" dedi.

AFP, Epd / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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