Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı. Son dakika habere göre, Suudilerin resmi televizyonu El Arabiya, İran destekli Husilerin ateşlediği füzenin sınırdaki Necran kenti üstünde engellendiğini duyurdu.