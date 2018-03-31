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Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin fırlattığı füze, Necran kenti üzerinde düşürüldü.

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı. Son dakika habere göre, Suudilerin resmi televizyonu El Arabiya, İran destekli Husilerin ateşlediği füzenin sınırdaki Necran kenti üstünde engellendiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husi İRAN

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vurulmamis kiblemiz kalmisti ????
tüm islam alemi kendi içerisinde savaşıyor birbirimizi yiyoruz !!!
İslam alemi yöneticileri yahudilr tarafindan belirlendiğini için olabilirmi?
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