Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi yapılacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek.
Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.
Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.
10 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.
(AA)
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