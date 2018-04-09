Suudi Arabistan'da bir ilk daha

Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen, “Bugün imzalanan anlaşmaya göre Paris Operası, Suudi Arabistan’a ulusal bir orkestra ve opera kurması yardım edecek” açıklamasını yaptı. Nyssen bu açıklamayı Suudi Kültür Bakanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

BATI İLE YAKINLAŞMA

Suudi Kralı Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed, ülkesinin Batı ile ilişkileri geliştirmesinde sosyal reformları köprü olarak kullanıyor. Suudi Arabistan son dönemde kadınlara yönelik uzun yıllardır devam eden sürücülük yapma yasağını kaldırmıştı. Bir başka reform da Suudi yönetiminin kadınların stadyumlara girmesine de izin vermesiydi. Geçtiğimiz günlerde de Suudi yönetimi, 1970’li yıllardan beri yasaklı olan sinema salonlarının yeniden açılmasına onay verdi.

REFORMLARIN SEBEBİ NE?

Ancak bazı uzmanlar, Veliaht Prens Muhammed’in başını çektiği bu reform dalgasının Suudilerin Yemen’deki savaşında sivil can kayıplarını gölgelemek, bölgesel rakibi İran’a karşı Batı’nın desteğini almak ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ve demokrasi konusundaki bozuk sicilini unutturmak amacıyla yapıldığını ifade ediyor.