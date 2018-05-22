Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Sputnik'in haberine göre, muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e darbe çağrısı yaptı.
2013'te Almanya'dan siyasi iltica almış olan Halid, tahtta Kral Selman otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip herkesin dizginlerini eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
'İŞLER BU NOKTAYA GELMEZDİ'
''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.''
Muhalif prens, bu durum karşısında 'Ahmed ile Mukrin'in saflarını birleştirmeleri halinde kraliyet ailesi, güvenlik servisleri ve ordu üyelerinin yüzde 99'unun onların arkasında duracağını' savundu.
''Abdülaziz'in oğulları olan amcalarım Ahmed ve Mukrin'e işlerin daha iyi yönde değişmesi için bir şeyler yapmaları çağrısında bulunuyorum'' diyen Halid, Kral Selman'ın hayatta kalan az sayıda ağabeyinden Memduh bin Abdülaziz'in son açıklamalarının kraliyet ailesi çapında gareze işaret ettiğini söyledi.
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