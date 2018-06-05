Suudi Arabistan'da kadınlara ehliyetleri dağıtılmaya başlandı

Suudi Arabistan yetkilileri, on yıllar süren yasaktan sonra kadınlara sürücü ehliyeti vermeye başladıklarını duyurdu. Kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede, on Suudi kadın, yabancı ülkelerden aldıkları uluslararası ehliyetlerin kendi ülkelerinde de geçerli olması için gereken başvuruyu yaptı.
Suudi yetkililerin yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki hafta 2 bin kadının daha ehliyet için başvuru yapması bekleniyor.
Resmi Suudi Haber Ajansı'na göre, uluslararası lisansa sahip olan kadınlar pratik bir testin ardından ehliyetlerinin ülkedeki denklerini alabiliyorlar.
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