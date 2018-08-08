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Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan korkunç bir infaza sahne oldu! Myanmar asıllı, tecavüz ve cinayetle suçlanan bir adam Suudi Arabistan'da infazının ardından cesedi çarmıha gerip sergilendi. Bu girişim büyük tartışma yarattı.

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Elias Abulkalaam isimli adam bir kadının evine silahla girdi, hırsızlık yaptı ve kadına tecavüze kalkıştı.

Ancak yakalanan adam Suudi Arabistan kralı Salman tarafından gelen emrin üzerine infaz edildi.

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Adamın kafası uçurulduktan sonra bedeni Mekke'de çarmıha gerilerek sergilenmeye başlandı.

Tartışma yaratan infaz kararında en büyük eleştiri, cesedin çarmıha gerildikten sonra sergilenmesine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan infaz çarmıha germek Myanmar tecavüz

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