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Suudi Arabistan'da midesinde kokainle yakalanan adam idam edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da midesinde kokain kapsülleriyle yakalanan Nijeryalı bir kişi idam edildi.

Suudi Arabistan'da midesinde kokainle yakalanan adam idam edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, mahkemenin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Nijerya uyruklu Ebu Duraymi Uveyda Acibola hakkında verdiği idam cezası bugün Medine-i Münevvere Emirliği bölgesinde infaz edildi.

Açıklamada ayrıca infazın midesinde bir miktar kokain kapsülüyle yakalanan Acibola hakkındaki idam kararının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan idam kokain Kapsül nijerya

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