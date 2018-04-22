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Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi. Riyad Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

POLİS SÖZCÜLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Riyad Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamada, uzmanların konuya ilişkin inceleme yapacağı da kaydedildi.

AA

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