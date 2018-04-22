Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı

DARBE İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde silah sesleri ve çatışmaların olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’da Kral’a karşı darbe yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

NE OLMUŞTU? Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında dün gece silah sesleri yükseldi.

İZİNSİZ UÇURULAMAYACAKLAR Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar droneler'in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone'nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı. Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone'nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.

'KÜÇÜK BİR DRONE VURULDU'



Wall Street Journal muhabiri Margherita Stancati, Salman'ın sarayının üzerinde uçan bir drone'un düşürüldüğünü, darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

SUUDİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA GELDİ



Bazı kaynaklar 'darbe girişimi' olduğunu iddia ederken, Reuters'e konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi, "Güvenlik güçleri kraliyet sarayının bulunduğu bölgede küçük oyuncak bir drone'u düşürdü" dedi. Bazı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti ancak Suudi yetkili, Selman'ın olay sırasında sarayda olmadığını, Diriya'daki çiftliğinde olduğunu söyledi.

RİYAD POLİSİNDEN İLK AÇIKLAMA



Riyad polisi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını bildirdi

Riyad polisi akşam saatlerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı. Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.