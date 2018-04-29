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Suudi Arabistan'da reformlar durmuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında dünyanın en büyük eğlence kentlerinden biri olacak "Qiddiya" projesinin temeli törenle atıldı.

Suudi Arabistan'da reformlar durmuyor

Başkent Riyad'ın 40 kilometre batısında 334 kilometrekare alan üzerine inşa edilecek ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen "Qiddiya" projesinin temel atma törenine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası yatırımcılar ile şirket yetkilileri katıldı.

Qiddiya projesinin tamamlanmasının ardından, Suudi Arabistan vatandaşlarının eğlence için yurt dışına çıkardığı milyar dolarların iç piyasada kalması, yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve ayrıca buranın dünya turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülüyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğrudan veya dolaylı birçok ekonomik getirisinin olması beklenen mega proje Qiddiya, ülkenin varlık fonu olan "Suudi Kamu Yatırım Fonu" desteğini alıyor ve 2022 yılında ilk aşamasının tamamlanmasıyla hizmete açılması öngörülüyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haberi ajansı SPA'nın haberine göre, Qiddiya Projesi İcra Kurulu Başkanı Michael Reininger, açılış törenindeki konuşmasında, projenin yeni ve gelişmiş tesislerin yanı sıra spor, eğlence ve kültürel etkinlikleriyle parlak bir geleceği hedeflediğini belirtti.

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Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcı, yenilikçi ve işletme firmalarını, Qiddiya gibi "benzersiz" bir projeye neleri sunabileceklerini araştırmaya davet eden Reininger, Suudi Arabistan'ın tüm sakinleri ve ziyaretçilerine yeni bir eğlence deneyimi kazandırmak için dünyanın önde gelenleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Bu projenin 2030 Vizyonun temel taşlarından birini oluşturduğuna işaret eden Reininger, Suudi Arabistan halkının yaklaşık olarak üçte ikisinin 35 yaş altında bulunduğunu ve aynı eğlence projesinin bulunduğu bölgenin 40 kilometre yakınında 7 milyondan fazla nüfus olduğu, bunun da uluslararası yatırımcılara ciddi bir piyasa anlamına geldiğini vurguladı.

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ABD'DEKİ DISNEY WORLD'DEN 2 BUÇUK KAT BÜYÜK OLACAK

Qiddiya projesinin alan bakımından, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Disney World'den 2 buçuk kat büyük olacağını ve 2030 yılı itibariyle 17 milyon ziyaretçi kapasitesine kavuşacağını kaydeden Reininger, bu projenin hayata geçmesiyle eğlence için Suudi Arabistan'dan dışarı çıkan yaklaşık 30 milyar dolarlık meblağın ciddi bir kısmının içeride kalacağı ve ayrıca 57 bin iş fırsatı oluşturacağını anlattı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, geçen yıl ülkenin en büyük eğlence, spor ve kültür kenti olacak "Qiddiya" projesi çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Qiddiya Reform Kral Selman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Atatürk'ün devrimlerini örnek almadıkça yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Önce bir kılık kıyafet devrimi gerekiyor. Kadınlara sadece araba kullanma hakkı değil, erkeklerle eşit olma hakkı vermelisiniz. Burada fazlaca yazacak yerim yok. Onun için eğlence mekanıymış falan boş. Bunlar özgürlüklerin genişletilmesiyle kendiliğinden ortaya çıkacak şeyler. Medeniyeti yakalamak, halkı daha özgür yapmak ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermekle gerçekleşir.
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