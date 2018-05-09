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Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da patlama sesleri! Reuters haber ajansı son dakika olarak duyurduğu haberinde başkent Riyad'ta dört ayrı patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

Yerel kaynaklar, Yemen'den atılan füzelere karşı hava savunma sisteminin devreye girdiğini belirtti.

Suudi Arabistan merkezli El ARabiya televizyonu Yemen'deki Husi milislerinin Riyad'a attıpı füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.


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Son dakika Suudi Arabistan Riyad patlama

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