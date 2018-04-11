HABER

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Haberini görgü tanıklarına dayandıran Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hayli şiddetli üç patlama olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu son dakika haberi olarak geçti. Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, patlama sesinin Yemen'den fırlatılan füzenin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. El Arabiya, daha erken saatlerde de ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Arabistan patlama bomba

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 4 yorum
inşAllah suudi adabistan (mekke medine hariç) ve yönetimi yerin dinine gire!
kutsallarımız hariç Allah daha beter etsin amerikan ve ingilizlerin elini öpmenin bedelini Allah elbet ödetecek
Çok harika
Her tarafı karıştırıyorlar
Diğer Haberler
İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Hillary Clinton'a porno film şoku!

Hillary Clinton'a porno film şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.