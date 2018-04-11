Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu son dakika haberi olarak geçti. Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ



Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, patlama sesinin Yemen'den fırlatılan füzenin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. El Arabiya, daha erken saatlerde de ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.