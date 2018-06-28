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Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasına rağmen kısa süre önce yaşanan olay uluslararası basında gündem oldu.

Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

Suudi Arabistan’da sunuculuk yapan Shereen Al-Rifaie, televizyon haberi için yaptığı yayında araba yasağının kalkması değerlendirirken giydiği kıyafet yüzünden büyük tepki çekti ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan’da sunuculuk yapan Shereen Al-Rifaie, hakkında başlatılan inceleme yüzünden ülkesini terk etmeden önce televizyonda sunuculuk yapıyordu. Son yaptığı ve soruşturma geçirmesine neden olan haber, Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanmasına karşı olan yasağın kalkması hakkındaydı. Sosyal medyaya yansıyan ve kısa süre önce çekilen haber videosunda, sokakta haberi sunuyordu.

Shereen Al-Rifaie haberi sunarken beyaz kaftan, altına beyaz pantolon ve bluz giymişti. Saçlarını ise beyaz başörtüsü ile örtüşmüştü.

Haber sırasında esen bir rüzgar kaftanına altını gösterecek şekilde hareket ettirdi; başörtüsünü bozarak onu düzeltmek zorunda bıraktı. Bunu gerekçe gösteren bir komisyon, Shereen Al-Rifaie’nin haber videosu sosyal medyaya düştükten sonra hakkında soruşturma başlattı.

Shereen Al-Rifaie, soruşturmanın başladığını öğrenince ülkesinden kaçtı. Snapchat hesabı üzerinden pasaportunu ve uçak biletini paylaşarak ülkeden ayrıldı.

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