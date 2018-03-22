Suudi Arabistan’dan çok çarpıcı karar

Suudi Eğitim Bakanı Dr. Ahmed bin Muhammed el İssa, radikal görüşlerle baş edebilmek için müfredatın gözden geçirildiğini, kitaplarda İhvan etkisi olmadığından emin olmak istediklerini söyledi. İssa, Müslüman Kardeşler’e sempatiyle bakan kitapların yasaklanacağını, söz konusu ideolojiye sempati duyanların ise görevlerinden alınacağını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN’A SIĞINMIŞLARDI

Eylül ayında da büyük bir Suudi devlet üniversitesi, Müslüman Kardeşler bağlantılı personelin işten çıkarılacağını açıklamıştı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Müslüman Kardeşler unsurlarının Suudi okullarını ‘istila’ ettiğini söylemişti. Suudi Arabistan’da İhvan da El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri listesine alınmıştı. Suud ailesi, Suudi Arabistan kurulduğundan bu yana, hanedana mutlak itaat öngören İslam’ın aşırı muhafazakâr yorumu olan Vahabiliği benimsemişti. 1928 yılında Mısır’da kurulan İhvan, Mısır, Suriye ve Irak’ta baskı gördüğü dönemde Suudi Arabistan onlara kucak açmış ve bir kısmı eğitim sektöründe görev almıştı.