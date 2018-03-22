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Suudi Arabistan’dan çok çarpıcı karar

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ilımlı İslam’a geçeceğini açıklayan Suudi Arabistan’da kitaplardan Müslüman Kardeşler etkisinin silineceği ve söz konusu yapılanmaya sempati duyanların eğitim sisteminden uzaklaştırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan’dan çok çarpıcı karar

Suudi Eğitim Bakanı Dr. Ahmed bin Muhammed el İssa, radikal görüşlerle baş edebilmek için müfredatın gözden geçirildiğini, kitaplarda İhvan etkisi olmadığından emin olmak istediklerini söyledi. İssa, Müslüman Kardeşler’e sempatiyle bakan kitapların yasaklanacağını, söz konusu ideolojiye sempati duyanların ise görevlerinden alınacağını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN’A SIĞINMIŞLARDI

Eylül ayında da büyük bir Suudi devlet üniversitesi, Müslüman Kardeşler bağlantılı personelin işten çıkarılacağını açıklamıştı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Müslüman Kardeşler unsurlarının Suudi okullarını ‘istila’ ettiğini söylemişti. Suudi Arabistan’da İhvan da El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri listesine alınmıştı. Suud ailesi, Suudi Arabistan kurulduğundan bu yana, hanedana mutlak itaat öngören İslam’ın aşırı muhafazakâr yorumu olan Vahabiliği benimsemişti. 1928 yılında Mısır’da kurulan İhvan, Mısır, Suriye ve Irak’ta baskı gördüğü dönemde Suudi Arabistan onlara kucak açmış ve bir kısmı eğitim sektöründe görev almıştı.

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Suudi Arabistan Ahmed bin Muhammed el İssa,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Helal olsun.Adamlar uyandı.
süpersin Prens...
LANETLER ÖZÜNE DÖNECEK DESENİZE SAVAŞ ÇIKSA İLK SİZE SALDIRACAĞIZ
müslüman dünyadı uyandı ve müslüman kardeşlerden vazgeçmeye başladı. bizimkiler ise müslüman kardeşlerin..... Neyse...
ılımlı islam ne la... islam dininde zaten her sey yasanılabilir sekilde... Siz zorlastırıyosunuz siz din tüccarlıgı yapiyosunuz yoksa islam dini kadar guzel dinmi var yer yuzunde..
İslamın ılımlısı,yumuşakı,anlayışı olmaz İslam özünde zaten Ilımlıdır sizin gibi sözde Müslüman görünümlü siyonistler dini kötülüyorsunuz yakında Dinler arası diyalog derler ... Kimlere hizmet etikleri çok açık .....
bunlar gider mersine bizimki gider tersine..bi ilerleme var helal olsun prense..ama bnda da vardır bi çıkar..müslüman adam çıkarı olmayan iş yapmaz.. ????
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