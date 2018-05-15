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Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu krallığın Washington'ın Kudüs kararına katılmadığına dair açıklamasını onayladı.

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı olduğunu söyledi.

KUDÜS KARARINI REDDETTİLER

Suudi Arabistan bakanlar kurulu üyeleri, devlet yönetimindeki Suudi Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada ABD'nin Kudüs kararını reddettiklerini bildirdi.

Açıklamada, "Krallık ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını reddediyor" denildi ve "Bu adım, Filistin halkının uluslararası kararlarla garanti altına alınan haklarına karşı önemli bir önyargıyı temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdularSuudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular
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Anahtar Kelimeler:
Kudüs israil Arabistan Suudi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hıh, tamam; şimdi her şey hallolur...
İslam coğrafyasının bu hale gelmesinin tek yegane sebebi emparyel liderler yüzünden halklarının bir suçu yoksa dahi islam liderlerinin büyük çoğunluğu emparyalizm boyun eğdi daha sonra boyunları gitti. Demem o ki İslam gücümüz olsun ama sadece inanç olarak dinin devlet yönetiminden uzaklaştırılması gerek dini eğitimin sadece imam hatiplerde verilmesi gerek ve cami imamlarının bölgede oturan halk tarafından oylama ile belirlenmesi gerekiyorsa yine oylama ile oradan indirilmesi gerekir. Din maalesef parasal ve siyasal olarak bizi çok etkiledi. Devletin dini olmaz.
yılanın başı zaten suudi kralları ne zaman müslümanlara yapılan zulümlere sesi çıktı
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