Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı olduğunu söyledi.

KUDÜS KARARINI REDDETTİLER



Suudi Arabistan bakanlar kurulu üyeleri, devlet yönetimindeki Suudi Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada ABD'nin Kudüs kararını reddettiklerini bildirdi.

Açıklamada, "Krallık ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını reddediyor" denildi ve "Bu adım, Filistin halkının uluslararası kararlarla garanti altına alınan haklarına karşı önemli bir önyargıyı temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

