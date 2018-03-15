Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

CBS televizyon kanalına konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda, kendilerinin de aynı yola başvuracağını söyledi.
32 yaşındaki veliaht prens, "Suudi Arabistan nükleer bomba edinmek istemiyor. Ancak hiç şüphesiz ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse, mümkün olan en kısa sürede biz de aynısını yapacağız" dedi.
Ortadoğu'da çekişme içinde olan iki ülke, sıcak çatışmanın olduğu Yemen gibi ülkelerde rakip grupları destekleyerek birbirleriyle dolaylı savaş halinde.
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