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Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda, kendilerinin de aynı yola başvuracağını söyledi.

Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

CBS televizyon kanalına konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda, kendilerinin de aynı yola başvuracağını söyledi.

32 yaşındaki veliaht prens, "Suudi Arabistan nükleer bomba edinmek istemiyor. Ancak hiç şüphesiz ki, eğer İran nükleer bomba geliştirirse, mümkün olan en kısa sürede biz de aynısını yapacağız" dedi.

Ortadoğu'da çekişme içinde olan iki ülke, sıcak çatışmanın olduğu Yemen gibi ülkelerde rakip grupları destekleyerek birbirleriyle dolaylı savaş halinde.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan nükleer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha dün vefat eden ünlü fizikçi stephen hawking bu günlerin gelecegini soylemisti önlem almak için de dünya hükümeti kurulması şart demişti. gerçektende adama katılmamak elde değil. Savaş ların galibi yoktur aslında. keşke tüm dunya daki ulke sınırlar kaldirilsa. Sınırsız herkesin kendi dinini örf adetini yaşadığı bir toprak olsa bu dünya. hawking in dediği gibi eğer önlem alinmazsa nukleer savaşlar baslayacak ve savaş bitiminde de 4. Dünya Savaşı sopalarla taslarla yapmak zorunda kalacaklar.buda yine einstein in ongorusudur. ne diyeyim Allah sonumuzu hayr etsin lakin böyle giderse ser gib
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