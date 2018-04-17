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Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan'dan "Teklif gelirse geniş bir koalasyonun parçası olarak Suriye'ye asker gönderebiliriz" açıklaması yapıldı.

Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalini artırması bakımından bölgedeki riskleri artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Arabistan Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
YIKILASIN ARABİSTAN ENKAZINI GÖREYİM KUTSAL TOPRAKLAR HARİÇ SANA ÜLKE DİYENİN ECDADINI S...
Allah sizi ıslah etsin. tarih boyunca bir baltaya sahip olamayan Araplar İngilizlerin kuklası olmaya devam edin.
israil abd nin çocuğu suudi arabistan
vay şeref yoksunu vahabi çöl faresi seniiii
Hoppalaaa
işte arapların müslümanlığı
Rabbim sizin gibi müslüman müsfettelerinden korusun inşaAllah, Rabbim sizler gibi icten pazarlikci, riyakar ve vizdansizlardan bunlarin hesabini elbet soracaktir.
PAÇALI DONLARLA BUNLARI KAÇARKEN BİR AN GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİDE ZUHAHAHAHAA
EEE PASTA BÜYÜK
sizde biraz bekleyin ramazanda vurursunuz bizde stem ederiz daha önce nerdeydiniz diye
hizbullah seni bekliyor er meydanında:)
Süper koalisyon , İsrail,Saud,, Türkiye, ABD ingilterei Fransa,
@mahir_50 Gülen inekleri eklemeyi unutum
ABD’nin kuklası Araplar.
EFENDİLER,HANİ KİMYASAL SALDIRI OLMUŞTU,VE SİZLER DE BUNA İNANMIŞTINIZ? ŞİMDİ DE ALDANDIK MI DİYECEKSİNİZ? PEKİ IRAK'TA, LİBYA'DA, AFGANİSTAN'DA AKAN KAN,MÜSLÜMAN KANI DEĞİL MİYDİ? O ZAMAN NEREDEYDİNİZ ACABA? YAZIK,ÇOK YAZIK!!!ALLAH HEPİMİZİ AFFETSİN!
DAHA ANLAMADINIZ MI? ASIL HEDEF TÜRKİYEDİR!!! YARIN,ÖBÜR GÜN KİMYASAL SİLAH BAHANESİYLE BİZE DE SALDIRMAYACAKLARI NE MALUM?
ABD NİN ARAPLARDAN OLUŞAN TAMPON BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ SÖYLEMİNİN ARDINDAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA GELMESİ ÇOK İLGİNÇ. GELİN BAKALIM YAMACIMIZA YAMACIMIZA. GELMİŞKEN 100 YIL ÖNCE PETROL İÇİN İNGİLİZLERLE ORTAK KAHPELİĞİNİZİN HESABINI SORMA FIRSATI BULURUZ BELKİ.
Siz müslüman değilsiniz müslüman düşmanı teslimiyetcisiniz??
OHA güya müslüman Suudiler!
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