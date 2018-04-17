Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, daha geniş bir koalisyon oluşturulması durumunda Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalini artırması bakımından bölgedeki riskleri artırıyor.