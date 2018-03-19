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Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınların artık 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için devrim sayılabilecek bir açıklama yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce geldi. Suudi Arabistan'da kısa süre önce üst düzey bir din görevlisi, kadınların uygun giyinmesinin şart olduğunu ancak çarşaf gibi bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman daha önce ülkesinin 'Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu.

Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.

Prens Selman, Suudi Arabistan'da aşırı dinci akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman çarşaf giyme kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
selam arabistanda asiri dinci akim 1979 iran islam devrimiyle basladi demis ne hikmetirdi bizdede siyasal islam 1980 kenan evren darbesi ile baslamistir ve hepsinin arkasinda ilimli islam projesi ile abd vardir adam 30-40 yil oncenin projelerini sabirla yavas yavas sindire sindire yerine getiriyor ister abdyi sev ister sevme akpde bu projenin urunudur
Sonunda Allahın verdiği aklı kullanıp doğru yolu görmüşler. Kara çarşaf rahibe giysisidir, hristiyanlardan müslümanlığa geçmiştir. İslamiyette sadece örtünme vardır. Kara çarşaf diye bir şey ne kuranda nede hadislerde vardır. Kılık kıyafetle müslümanlık olmaz. Sünnet diye kafaya sarı,cüppe potur giymeyede gerek yoktur.Cahiliye döneminden sorada müslümanlarında kafirlerinde kılık kıyafeti sakalı aynıydı. Peygamberimizde kimsenin kılık kıyafeti ile değil insanlığı ile uğraşmıştır. Müslümanın öncelikle dürüst,temiz,yardımsever,alçak gönüllü, yalan konuşmayan adaletli olması gerekir.Darısı bize.
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