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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazetecilere İran, Türkiye ve terörist gruplara karşı kullandığı 'şer üçgeni' ifadesinin, Türkiye'ye yönelik olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'ın gelecek dönemki kral adayı Veliaht Prens Salman'ın, Mısır'da ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İran ve terörist gruplara yönelik skandal "şeytan üçgeni" söylemine yönelik açıklaması büyük tepki çekmişti.

Veliaht Prens'in sözlerine ilişkin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elhadidi'yi yalanlamaya yönelik bir açıklama yayımladı.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL"

Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada Prensin sözlerinin doğru olduğunu belirtti ancak bu sözler içerisinde hedefin Türkiye olmadığını belirtti.

Büyükelçilik, açıklamasında ''Veliaht Prens, şer güçlerden söz ederken Müslüman Kardeşler ve radikal grupları kast etmiştir'' diyerek "şeytan üçgen" açıklamasının Türkiye'yi kast edilerek söylenmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 29 yorum
Müslüman Kardeşler örgütüne "terörist " diyen kim varsa ,katıksız ABD köpeğidir Mısırda Mursi yi devirip,sonrada ilk icraat olarak; Gazzenin tek nefes aldığı yer olan Refah sınır kapısını kapatan Darbeci SİSİ de bunlarla aynı fikirde Darbe yaptığında Suud Kralından yüklüce de maddi destek almıştı SİSİ Suud un zaten ; ABD nin ,petrol kuyularının başına diktiği Bekçi köpeği olduğunu bilmeyende yok
Diger yazdıklarında dogruluk pay fakat müslüman kardeşler teroristtir.
@y_yurdoglu senelerce Diktatör Hüsnü Mübarek ezmişti Müslüman Kardeşleri.. Daha sonra seçimle Mursi yi başa getirdiler... Ve seçimle gelen adamı bir sene bile tahammül edemediler Dareyle indirdiler ABD nin iti SİSİ ,Müslüman Kardeşleri işte o darbeden sonra terörist ilan etti Sen kimden duydun yada Kimin sözünü doğru kabul ettinde ;Müslüman Kardeşlere "Terörist" dedin?
@palermo544 müslüman kardeşler. Teröristir
@y_yurdoglu aynen töreristir
@palermo544 biz müslümanlara göre abd ve batı zihniyeti terörist siz kafirlere göre müslüman kardeşler .bize göre darbeci,siyonist,tautlar terörist.size göre seçilmişler(mursi)ve onu sevenler .
@palermo544 sen kendini siyaset bilimcisi gibi görmeye başladın.ama yanlış bilgilerde veriyorsun.iyice araştır ondan sonra yorum yap.
musluman kardesler terorist sevicidir canli sahidi ulkemizde mevcuttur...
UTANMADAN ABD İSRAİL KÖPEĞİ HAVLAMAYA BAŞLAMIŞ ABD İSRAİL BU KÖPEĞE YALINI KEMİĞİNİ BOL VERMİŞ HAVLIYOR AMA BİLMİYOR Kİ TÜRK TOKAT'INI YERSE HAVLAYA HAVLAYA KIÇININ ÜSTÜNE OTURUR
yahudi şarlatan
Herkes haddini bilecek ulan ! Buranın ağa babası benim
yaşa
Türkiye ye değil İran'a olunca iyimi oluyor? şuan öyle veya böyle iranla aynı tehdit ve tedirginliği yaşıyoruz dolayısıyla birçok konuda komşumuz la ortak noktada bulaşabiliyoruz. Peki ya araplar? hangi konuda İslami veya insanlığı temsil ediyor lar?
ne dönek insanlar olmuşuz be dün küçük ilah ın emriyle suud kralı öldü diye bayrakları yarıya indirenler bu gün suud düşmanı olmuşlar. ALLAH ıslah etsin
@sahinimrez ben o konuda birkaç kez yazdım Reis in hatâlarından biriside buydu ama senin "küçük ilah" tâbirin seninde şeklini açık ediyor ALLAH seni ıslah etsin
müslüman aleminin yüz karası suudi arabistandır açık ve net Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Elli kere söyledik;bu araplardan bi cacık olmaz. Bize dost zaten olmazlar. İnsan olsalardı osmanlıyı arkadan vurmazlardı...!!!
Onlar için tek hayırlı güç kıçını yaladıkları ABD
şeytanlık bu vahabilerin genlerinde var öyle olmasaydı sayısı belirsiz peygamber onlara indirilmezdi son peygamberimiz indirildiği halde hala seytanın köleliğini yapıyorlar.
onlara peygamber indirilmedi ,peygamberlik araplarda ve özellikle Israiloğullarında bir gelenektir.
EYYY SELMAN İSMİN MÜBAREK BİR İRANLI SAHABİNİN SADECE İSME SAYGIMIZ VAR SİZİN ŞAHSİYETSİZ HAİN ABD-USD UŞAĞI VÜCUDUNUZ KAN HISIMLARINIZ USD UŞAĞI KRALLIĞINIZ İNŞAALLAH CEHENNEME KÜTÜK OLACAK
bı kıl yumaklarından her zaman uzak durmak lazım..
Şu arap kültüründen kurtulmamız lazım acilen tiplere bi bakın Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Bu adam Cennete gidiyorsa, ben o cennete gitmeyim.
söyledikleri doğru diyor...yani prensin bu ittifakın türkiye iran ve terörist grup olarak belirttmesine ve bu üçlü için şeytan üçgeni demesine doğru diyor..sonra kıvırıyor Türkiye için dememiştir diyor... TÜRKİYE gibi büyük bir ülkeyi şu abd köpeği suudilerin karşısında küçük düşürenler bunun hesabını vermelidir...
Bir ata sözü var doğru söyliyen 9 köyden kovulur,
ulan oglum zaten siz ve siz gibilerin cinsi bozuk olduğundan hz. Muhammet en son sizi adam etmek için indi
doğru söylemiş anlayana
Arap dünyasını nefret ettikleri İsrail devleti dahi kullana biliyorsa kendi söylediklerine kendileri dahi inanmaz.Ama kral öldüğü zaman bayraklarımızı yarıya indiren,yas ilan eden iktidar sanıyorum Suudilerce'de aldatıldığını anlamışlardır.
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