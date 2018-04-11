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Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

El Arabiya televizyonu, Suudi Arabistan ordusunun Abha kentinde Yemenli Husi isyancılara ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husi insansız hava aracı

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