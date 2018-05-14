Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalının haberine göre, koalisyona ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığı ve "Yemen hükümetiyle ortak koordine çerçevesinde" burada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu güçlerin, Yemen kuvvetlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan bir heyet de bu akşam daha erken saatlerde Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizini çözmek için Ada'ya gitmişti.

Koalisyon güçlerinin oluşturduğu bu heyetin toplantısına Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın başkanlık ettiği aktarılmıştı.

BAE ÇEKİLİYOR

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'ndaki mahalli idarelerin görevlerini devralması ve adada durumun eski haline dönmesi için oluşturulan Suudi Arabistan-Yemen ortak komitesini kabul etti.

Bin Dağr burada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasını, gerginliğin giderilmesini ve Sokotra Havaalanı ile limanındaki emniyet güçlerinin görevlerine geri dönmesini sağlayacak mekanizma hakkında, komite üyelerinin açıklamalarını dinledi.