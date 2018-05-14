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Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 01:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen güçlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin, Yemen'in Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığı yönünde duyuru yapıldı.

Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor

Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalının haberine göre, koalisyona ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığı ve "Yemen hükümetiyle ortak koordine çerçevesinde" burada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu güçlerin, Yemen kuvvetlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan bir heyet de bu akşam daha erken saatlerde Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizini çözmek için Ada'ya gitmişti.

Koalisyon güçlerinin oluşturduğu bu heyetin toplantısına Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın başkanlık ettiği aktarılmıştı.

BAE ÇEKİLİYOR

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'ndaki mahalli idarelerin görevlerini devralması ve adada durumun eski haline dönmesi için oluşturulan Suudi Arabistan-Yemen ortak komitesini kabul etti.

Bin Dağr burada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasını, gerginliğin giderilmesini ve Sokotra Havaalanı ile limanındaki emniyet güçlerinin görevlerine geri dönmesini sağlayacak mekanizma hakkında, komite üyelerinin açıklamalarını dinledi.

Koalisyon güçlerinin, Arapların güvenliği için emniyet sibobu olduğunu, bu amaç için güçlü ve birbirine kenetlenmiş kalmaya devam edeceğini, Husilere karşı mücadelede birlikte çaba sarf edeceklerini kaydeden Bin Dağr, Suudi Arabistan'ın (Sokotra krizi için) arabuluculuk gayretlerinden ve BAE'nin "tüm savaş cephelerinde kardeşlerinin yanında verdiği destekten" övgüyle söz etti.

Bin Dağr, bütün problemleri kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.
Haberde bahsedilen söz konusu anlaşmanın, Sokotra için Suudi Arabistan'ın desteğiyle kapsamlı yardım ve kalkınma çalışmalarının başlatılmasını da kapsadığı aktarıldı.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Sokotra Adası Yemen BAE

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