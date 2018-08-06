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Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 05:02 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınması sonrası Kanada tarafından yapılan açıklamalar diplomatik krize neden oldu. Suudi Arabistan, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiği bildirildi. Suudi Arabistan, Kanada ile tüm ticari ilişkileri de dondurdu.

Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi

Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiği, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiği ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğu bildirildi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ve ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'ın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi 24 saat içinde terk etmesinin gerektiği belirtildi.

Kanada ile ticari ilişkilerin ve yatırımların dondurulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Kanada Büyükelçiliğinin "Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin derhal serbest bırakılması" yönündeki açıklamalarına tepki olarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ottawa Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sediri'nin de istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bilgisi yer aldı.

"TALİHSİZ VE KABUL EDİLEMEZ İFADE"

Açıklama, şu ifadelere yer verildi: "Kanada'nın tutumu Suudi Arabistan Krallığı'nın iç işlerine açık ve bariz bir müdahaledir ve en temel uluslararası normlara ve devletler arasındaki ilişkileri yöneten tüm yasalara aykırıdır. Kanada'nın açıklamasındaki 'hemen serbest bırakmak' ifadesi, devletler arasındaki ilişkilerde çok talihsiz, kabul edilemez ve kınanmayı gerektiren bir ifadedir. Suudi Arabistan Krallığı, tarihi boyunca Krallığın içişlerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmemiş ve kabul etmeyecektir. Suudi Arabistan Krallığı, Kanada'nın tutumunu kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirir ve bu, egemenliğini zayıflatmaya çalışan herkesi caydıracak sağlam bir duruş gerektirir. Kanada'nın tutumu, Krallık yasalarının, egemenlik ilkesinin ve prosedürlerinin ağır ve kabul edilemez bir ihlalidir.’’

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, 2 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Raif Bedevi'nin kız kardeşi Semer Bedevi'nin Suudi Arabistan’da gözaltına alındığını öğrenmekten derin endişe duydum. Kanada, bu zor zamanda Bedevi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Semer Bedevi'nin derhal serbest bırakılmasını şiddetle desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından 3 Ağustos'ta yapılan paylaşımda da "Kanada, Semer Bedevi'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan'daki sivil toplum ve kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasından ciddi kaygı duyuyor. Suudi yetkilileri, onları ve diğer barışçıl insan hakları aktivistlerini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)

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