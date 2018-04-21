HABER

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği, Kral Selman bin Abdülaziz'in bir sığınağa götürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.

DARBE İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da El Huzami Mahallesi’nde veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yanında silah sesleri yükseldi. Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde silah sesleri ve çatışmaların olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’da Kral’a karşı darbe yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Arap medyasında yer alan bilgilere göre Kral Selman bin Abdülaziz’in güvenlik amaçlı askeri hava üssündeki bir sığınağa götürüldüğü bildirildi.

Ayrıca 3 gün önce Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir bölgesinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Riyad kral Selman bin Abdulaziz sığınak Saray saldırı

En Çok Okunan Haberler

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 2 yorum
suudi amerikada darbemi oluyor...
A.b.d ingiliz uşakları beter olun...
Diğer Haberler
İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.