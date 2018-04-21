Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.
DARBE İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da El Huzami Mahallesi’nde veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yanında silah sesleri yükseldi. Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde silah sesleri ve çatışmaların olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’da Kral’a karşı darbe yapıldığı iddiaları gündeme geldi.
SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan Arap medyasında yer alan bilgilere göre Kral Selman bin Abdülaziz’in güvenlik amaçlı askeri hava üssündeki bir sığınağa götürüldüğü bildirildi.
Ayrıca 3 gün önce Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir bölgesinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
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