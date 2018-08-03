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Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde kar şaşkınlığı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine dolu yağdı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Suudiler daha önce kar yağışı görmediği için dolu yağışını kar yağışını sandılar.

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde kar şaşkınlığı

Suudi Arabistan’ın Asir Bölgesi'nde bulunan Hamis Muşayt kentinde bugün başlayan sağanak yağış daha sonrasında doluya dönüştü.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yağan dolu, şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlar ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan dolu kar kar yağışı

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