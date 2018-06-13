HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

Arap kaynakları, Suudi yetkililerinin kendi gözetimleri ve desteği altında askeri bir kabile ordusu kurmak için kuzey Suriye'deki aşiret şeyhleriyle görüşme halinde olduğunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı

Suudi yetkililer, Kuzey Suriye'deki aşiret şeyhleriyle, başka bir ifadeyle, ABD'nin maske terör örgütü olan 'Demokratik Suriye Güçleri'nin bulunduğu bölgelerde kendi gözetimleri ve destekleri altında bahsedilen kabile kuvvetlerini oluşturmak istiyorlar.

Suudi yetkililer geçtiğimiz günlerde Suriye'deki üst düzey kabile büyükleri ile Washington liderliğindeki uluslararası koalisyonun koordinasyonunda Kuzey Suriye kabilelerinden oluşan bir askeri gücün oluşturulmasını incelemeye karar verdiler.

"CISAR" Araştırma Merkezi araştırmacılarından "Abdü'l-Vahhab Assi" konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

'GÖNÜLLÜ OLMUŞTUR'

'Doğu Fırat bölgesinde Suudi Arabistan'ın desteklediği bir askeri kabile kuvvetinin oluşturulması hakkındaki konuşmalar iki ay öncesine dayanmaktadır ve Şimr Kabilesi, Suriye Demokratik Kuvvetlerindeki diğer Kürt kuvvetleri bu askeri kabile kuvvetlerinin oluşturulmasına ikna etme çabalarına gönüllü olmuştur.

El-Assi'ye göre, Suudi Arabistan'ın bu adımı daha çok, birkaç ay sonra ve bölgeden Amerika kuvvetlerinin çekilmesinin ardından oluşacak boşluğu doldurma çerçevesindedir ve el-Assi, o dönemde mevcut tehlikelerle ve sorunlarla mücadele edebilmek, çeşitli askeri ve siyasi gelişmelere gebe olan bu bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için, bölgede iç ve dış denge sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

Özgür Suriyeliler Hareketi Konseyi Başkanı Usame Beşir de Suriye'nin kuzeyinde askeri kabile kuvvetlerinin oluşturulmasını, ABD'nin Irak'ta Uyanış Konseyleri adı altında yaptıklarına benzetti. Bu nedenle bu eylemin amacını, ülkenin bölünmesini arttırmaya çalışmak olarak nitelendirdi.

haber7

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa ettiGürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Irak’ta Sadr ve İran Destekli Koalisyondan İşbirliği KararıIrak’ta Sadr ve İran Destekli Koalisyondan İşbirliği Kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arabistan Suudi Arabistan Suriye suriye planı Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Adil Öksüz iddiasının ardından Almanya'dan ilk açıklama

Adil Öksüz iddiasının ardından Almanya'dan ilk açıklama

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

Tuvaletten çıkan dev yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Tuvaletten çıkan dev yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Yeni internet fenomenine merhaba deyin: Gökdelen rakun

Yeni internet fenomenine merhaba deyin: Gökdelen rakun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.