Suudi Arabistan Kanada büyükelçisini sınır dışı etti

Suudi Arabistan, Kanada'nın Riyad büyükelçisini "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etti.Suudi Arabistan ülkedeki insan haklarının durumunu eleştiren Kanada'nın büyükelçisinden ülkeyi 24 saat zarfında terk etmesini istedi. Resmi Suudi Arabistan haber ajansı Ottawa büyükelçisinin de merkeze çağrıldığını bildirdi. İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının dondurulacağına da haberde yer verildi.
Kanada, Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusunun tutuklanmasını kınamış ve serbest bırakılmasını talep etmişti. Kanada Dışişleri bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı.
İnsan hakları aktivistlerine gözaltı
Nassima al-Sadah ve Samar Bedevi adlı kadın hakkı savunucularının tutuklandığı İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından açıklanmıştı. Tutuklanan kadınlar Suudi Arabistan'da kadınların otomobil sürmesine izin verilmesini talep etmişlerdi. Kadınların otomobil sürmesini yasaklayan uygulama Temmuz ayında kaldırılmıştı.
Bedevi'nin erkek kardeşi blog yazarı Raif Bedevi de Suudi Arabistan'da tutuklanmıştı. Bedevi'nin Kanada'da yaşayan eşi kısa süre önce Kanada uyruğuna geçmişti.
Kanada hükümeti tutuklamaların endişeyle karşılandığını duyurmuş ve Riyad yönetiminden tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın ülkedeki insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından ötürü "ciddi endişeleri" olduğunu söylemişti.
Suudi Arabistan içişlerine karışılmasına göz yumulmayacağını ve kendilerinin de başka ülkelerin içişlerine karışmadıklarını duyurdu. Riyad yönetiminin resmi açıklamasında "Kanada'nın bundan sonra bu yönde atacağı her adımın kendilerine Kanada'nın içişlerine karışma hakkını yaratacağı" belirtildi.
DW, Reuters/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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