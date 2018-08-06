Suudi Arabistan Kanada Büyükelçisini Sınırdışı Etti

Suudi Arabistan, Kanada Büyükelçisi Dennis Horak’a ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı. Riyad, Ottawa’daki Suudi büyükelçiyi de ülkesine geri çağırdı ve Kanada’yla tüm yeni ticaret ilişkilerini durdurduğunu bildirdi. Gerekçe olaraksa, Kanada’nın Suudi Arabistan’da hapse atılan aktivistlerin serbest bırakılması için çağrı yapmasını gösterdi.

Suudi Arabistan çağrıyı içişlerine müdahale olarak değerlendirdi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kanada’nın tutumu Suudi Arabistan’ın içişlerine açık ve bariz bir müdahaledir” ifadesini kullandı.

Açıklamada “Krallık Kanada büyükelçisini danışma amacıyla geri çağırdı. Krallıktaki Kanada büyükelçisini istenmeyen kişi olarak ilan ediyoruz ve gelecek 24 saatte ülkeyi terk etmesini istiyoruz” denildi.

Bakanlık ayrıca Kanada’yla tüm yeni ticari ililşkilerin ve yatırım işlemlerinin dondurulduğunu duyurdu.

Kanada geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir grup kadının ve insan hakları eylemcisinin tutuklanmasından derin endişe duyduğunu belirtmişti. Bunların arasında ödüllü cinsiyet hakları eylemcisi Samar Bedevi de var.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Suudi yetkililere bu kişileri ve tüm diğer barış yanlısı insan hakları eylemcilerini derhal serbest bırakmaları çağrısı yapıyoruz” ifadesi kullanmıştı.

