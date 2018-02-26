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Suudi Arabistan Kralı Selman üst düzey komutanları görevden aldı

26.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz yayınladığı bir kararname ile üst düzey bazı komutanları görevden aldı. Görevden alınanlar arasında genelkurmay başkanı, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ile hava savunma komutanları da var.

Suudi Arabistan Kralı Selman üst düzey komutanları görevden aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, yayınladığı kararname ile genelkurmay başkanı da dahil olmak üzere ordudaki üst düzey komutanları görevden aldı.

Resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan haberde, "Genelkurmay Başkanı General Abdul Rahman bin Salih el Bunyan'ın hizmetlerine son verilmiştir" denildi. Haberde, General Abdul Rahman'ın yerine Fayyad el Ruvayli'nin atandığı ifade edildi.

General Abdul Rahman, Savunma Bakanlığı Genel Direktörlüğü'nü yürütürken Eylül 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine atandı. Abdul Rahman, Mayıs 2014'te de Genelkurmay Başkanı oldu.

Kararnameyle genelkurmay başkanının yanı sıra kara kuvvetleri ile hava savunma komutanları da görevlerinden alındı.

Yapılan değişikliklerin nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Aynı zamanda Savunma Bakanı da olan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman son dönemde attığı adımlarla iktidardaki önemli noktalara kendi yakın isimleri getiriyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman üst düzey komutanları görevden aldı

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