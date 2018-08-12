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Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün 21 Ağustos Salı günü idrak edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, bu akşam yapılan gözlemde hilalin görülmesi üzerine 12 Ağustos Pazar gününü (yarın) Zilhicce ayının birinci günü, hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 20 Ağustos Pazartesi olarak ilan etti.

Hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin yarın başlayacağı belirtilen haberde, ayın onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün ise 21 Ağustos Salı günü idrak edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan kurban bayramı Kurban Bayramı ne zaman zilhicce

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