HABER

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de düğünü vurdu: En az 20 ölü

23.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Yemen'in kuzeyinde Hacca kentindeki bir düğüne Pazar gecesi hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Suudi öncülüğündeki koalisyon olayın soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de düğünü vurdu: En az 20 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in kuzeyinde bir düğüne düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Reuters haber ajansına konuşan Hacce'deki El Cumhuri hastanesi müdürü, yaralılar arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü, sivilleri hedef almadıklarını saldırının soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu ifade etti.

Şii Husi milisleri de, Pazar gecesi düzenlenen saldırıdan Suudi öncülüğündeki koalisyonu sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi, düğüne düzenlenen saldırı nedeniyle koalisyonu kınadı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada İran, "Yerleşim bölgelerinin bombalanması, saldırganların Yemen'deki amaçlarına ulaşmak için ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor" dedi.

Bakanlık sözcüsü ayrıca 'bazı Batı ülkelerinin Suudi Arabistan'a silah tedarik etmesinin sorumsuzluk' olduğunu söyledi.

Yemen'de üç yıldır süren savaşta ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Ülke halkı, savaş nedeniyle açlığın pençesinde.

Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD’de PKK skandalı!

ABD’de PKK skandalı!

Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.