Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere ABD'den sonra Suudi Arabistan da TIR'lar dolusu yardım gönderdi.
Gazeteci Hüseyin Bozan'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre Suudi Arabistan, Fişhabur sınır kapısı üzerinden terör örgütü PKK'ya 300 TIR yardım gönderdi.
GEÇEN HAFTA DA 60 TIR GÖNDERMİŞTİ
Ambulans, çelik ve inşaat malzemeleri yüklü TIR'lar gece geç saatlerde Irak tarafından Suriye'ye geçiş yaptı. Bozan, Suudi konvoyuna ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı da paylaştı.
Suudi Arabistan'ın, bir hafta önce de örgüte 60 TIR yardım gönderdiği iddia edilmişti.
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!
ABD'den yeni hamle: Savaş gemileri Akdeniz'e sevk ediliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum