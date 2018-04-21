Suudi Arabistan: Riyad'da Kraliyet Sarayları yakınında oyuncak bir insansız hava aracını düşürdük

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi, güvenlik güçlerinin başkent Riyad'ın Kozama bölgesinde oyuncak bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Bölgede Suudi Kraliyet Ailesi'nin sarayları bulunuyor.
Haberi daha sonra Suudi Arabistan'ın resmi ajansı da duyurdu.
Ajans ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.
Daha sonra sosyal medyaya yüklenen bazı videolarda bir Kraliyet Sarayı'nın yanında silah sesleri duyulduğu görüldü.
Fakat bu görüntülerin hiçbiri bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Riyad Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Kozama'daki güvenlik güçlerinin verilen emirler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
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