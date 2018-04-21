HABER

Suudi Arabistan: Riyad'da Kraliyet Sarayları yakınında oyuncak bir insansız hava aracını düşürdük

21.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi, güvenlik güçlerinin Kozama bölgesinde oyuncak bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Bölgede Suudi Kraliyet Ailesi'nin sarayları bulunuyor.

Suudi Arabistan: Riyad'da Kraliyet Sarayları yakınında oyuncak bir insansız hava aracını düşürdük

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Suudi Arabistan yetkilisi, güvenlik güçlerinin başkent Riyad'ın Kozama bölgesinde oyuncak bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Bölgede Suudi Kraliyet Ailesi'nin sarayları bulunuyor.

Haberi daha sonra Suudi Arabistan'ın resmi ajansı da duyurdu.

Ajans ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.

Daha sonra sosyal medyaya yüklenen bazı videolarda bir Kraliyet Sarayı'nın yanında silah sesleri duyulduğu görüldü.

Fakat bu görüntülerin hiçbiri bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Riyad Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Kozama'daki güvenlik güçlerinin verilen emirler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan: Riyad'da Kraliyet Sarayları yakınında oyuncak bir insansız hava aracını düşürdük

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.