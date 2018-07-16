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Suudi Arabistan: Sahneye koşup, erkek şarkıcıya sarılan kadın gözaltında

16.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da, sahnede şarkı söyleyen bir erkek şarkıcıya koşup, sarılan bir kadın gözaltına alındı.

Ülkenin batısındaki Taif kentinde düzenlenen bir festivalde Majid el Mohandis adlı şarkıcı sahneye çıkmıştı.

İnternette yayımlanan görüntülerde, kadının sahneye doğru koşması ve güvenliklerin müdahalesi görülüyor.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alanlarda, akrabaları olmayan erkeklerle birlikte bulunmaları yasak.

İnternet sitesinde "Arap şarkıcıların prensi" diye tanımlanan Mohandis, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan Irak doğumlu şarkıcı, olayın ardından programına devam etti.

'TACİZ SUÇLAMASI'

Suudi Okaz gazetesine konuşan polis kaynakları, savcının kadına taciz suçlaması getirip getirmemeyi değerlendirdiğini söyledi.

Kadınların kamuya açık organizasyonlara katılmasına karşı uzun süredir uygulanan yasak, geçen yıl Veliaht Prens Mohammed bin Salman'ın uygulamay koyduğu bir dizi reformla gevşetilmişti.

Vizyon 2030 adı verilen reformlar, petrol gelirine bağlı krallıkta halkın hane başına kültür ve eğlence faaliyetlerine yaptığı harcamayı 2030 itibariyle yüzde 2,9'dan yüzde 6'ya çıkartmayı hedefliyor.

Aynı haftasonu kadınların bir konser ve bir futbol maçına girebilmelerine izin verildi. Ayrıca ilk kez bir kadın şarkıcının, Lübnanlı yıldız Piba Tajawi'nin geçen Aralık'ta konser düzenlemesine müsaade edildi. Suudi kadınlar geçen ay da otomobil kullanmaya başladı.

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Suudi Arabistan erkek şarkıcı gözaltı taif Sarılma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın diyorsunuz ama daha suudiler daha çok köle tarzında bir yaklaşım yapıyor onlara, herkes ektiğini biçer ve hakkettiği gibi yönetilir, suudi prenseler bodrumda diskoda, 300-500 deler.....
Kadınların hakkını hukukunu savunmayın burdan. Bu bir kanun ve kanunu çiğnemiş. Çok uzak olmayan şeyler bize de . Böyle giderse haberiniz olsun.
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