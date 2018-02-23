Suudi Arabistan şaşırtmaya devam ediyor! Ülkede ilk kez gerçekleştirilecek

Suudi Arabistan son dönemde yaptıkları atılımlarla, reforma giderek ülkede yasakları bir bir kaldırırken, kültür sanat faaliyetleri ve kadınların özgürlüğü konularında da değişime gidiyor.

Suudi Arabistan'da "açılım politikası" kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumunun düzenlediği caz festivalini düzenleyen organizasyon, programın yoğun katılımla Riyad'daki bir otelin golf klübünde başladığına dair fotoğraflar yayımladı.

Program kapsamında yerli ve yabancı müzik grupları ile caz müzik sanatçılarının konserler vereceği, yemek ikramları yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Eğlence Kurumuna bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, festivalin ziyaretçilere eşsiz bir ortamda caz tecrübesi sunacağı belirtildi.

Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde, 56 şehirde en az 5 bin etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl için 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetmişti.

Kurumun CEO'su Amr el-Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve bir opera binası inşasına başlandığını duyurmuştu.