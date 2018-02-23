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Suudi Arabistan şaşırtmaya devam ediyor! Ülkede ilk kez gerçekleştirilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "açılım politikası" kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumunun düzenlediği caz festivali Riyad'da başlarken, Suudi Arabistan'da ilk kez "Anter ve Abla" isimli bir opera gösterisinin de sahneleneceği bildirildi

Suudi Arabistan şaşırtmaya devam ediyor! Ülkede ilk kez gerçekleştirilecek

Suudi Arabistan son dönemde yaptıkları atılımlarla, reforma giderek ülkede yasakları bir bir kaldırırken, kültür sanat faaliyetleri ve kadınların özgürlüğü konularında da değişime gidiyor.

Suudi Arabistan'da "açılım politikası" kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumunun düzenlediği caz festivalini düzenleyen organizasyon, programın yoğun katılımla Riyad'daki bir otelin golf klübünde başladığına dair fotoğraflar yayımladı.

Program kapsamında yerli ve yabancı müzik grupları ile caz müzik sanatçılarının konserler vereceği, yemek ikramları yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Eğlence Kurumuna bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, festivalin ziyaretçilere eşsiz bir ortamda caz tecrübesi sunacağı belirtildi.

Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde, 56 şehirde en az 5 bin etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl için 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetmişti.

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Kurumun CEO'su Amr el-Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve bir opera binası inşasına başlandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK OPERA GÖSTERİSİ

Ülkede 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumu'na bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, başkent Riyad'daki Prenses Nura Binti Abdurrahman Üniversitesi'nde cuma ve cumartesi günleri "Anter ve Abla" isimli opera gösterisinin sahneleneceği duyuruldu.

Gösterinin, "Anter ile Abla'nın" sevgisini anlatan Arapça opera olacağı ifade edilen sitede, gösteri kapsamında şiirler okunacağı, bedevi yaşantısına ait detaylar ile kıyafetlerin renk katacağı bir sunum sergileneceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Anter ve Abla Caz Festivali Riyad

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
oldumu şimdi bu...!!! türkiye olarak size benzemeye çalışıyorduk..
Adamlar bizim tersi istikametimizde yol alıyor! Ya biz karanlığa doğru yol alıyoruz!!!!
ABD suudî lere bundan sonra müslüman böyle olunur demiştir.Terörist sevici ABD modern müslüman tanımı geliştiriyor.Bakalım ardından ne çıkacak.
koyunlar arapçılık peşinde, araplar da insanlık peşinde
SUUDİLERDE REÇEPİ GANDIRDI...
Arabistan laikleşiyor TÜRKİYEYE şeriat getirmeye çalışılıyor yazıklar olsun emi KAHROLSUN ŞERİAT
RECEP ŞİMDİ ÇIKAR BÖĞÜRÜR SUUDİLERDE BİZİ GANDIRDI DİYE....
Ne oldu arabi vahabiler dün islam kurallarına ve Kuran a dayanarak her şeyi yasakladığınız şeyler başta kadınlara yapılanlar bugün ne oldu da serbest. İslam ve Kuran mı değişti. İki yüzlü riyakarlar.
herkes gider mersine biz gideriz tersine :)
hani bir tel bile görünmeyecekti saçının haberdeki görselde yarısı açık bu nasıl kapanma
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