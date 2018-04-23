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Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Olayda en az 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Saldırıda bir düğünün hedef alındığı ve gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.

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Suudi Arabistan savaş uçakları Son dakika Yemen

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