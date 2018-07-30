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Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da sinema salonları inşa edecek bir şirkete daha ruhsat verildi.

Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın ülkede 3 yıl içinde 30 sinema salonu inşa edecek olan Er-Raşid-Empire Cinema Grup'a ruhsatı teslim ettiği ifade edildi.

Söz konusu şirket, "American Multi-Cinema" (AMC) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) VOX Cinema'dan sonra Suudi Arabistan'da sinema salonu açmak için ruhsat alan 3'üncü şirket oldu.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına ruhsat veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonu ise 18 Nisan 2018'de hizmete açılmıştı.

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