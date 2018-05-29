HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Suudi Arabistan terör örgütü PYD'ye maddi destek verecek'

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın terör örgütü PYD/PKK'ya Suriye'de maddi destek sağlamaya başladığı iddia edildi. Suriyeli muhalif gruplara yakın bir haber sitesindeki habere göre, Suudi Arabistan’ın fonladığı gruba katılanlar 2 yıl görev yapacak ve 200 dolar maaş alacak.

'Suudi Arabistan terör örgütü PYD'ye maddi destek verecek'

Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haber sitesi, Suudi Arabistan'ın terör örgütü PKK/PYD'ye maddi yardım sağladığını duyurdu.

SÖZDE 'SINIR MUHAFIZI'

Sitenin haberine göre, ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD, Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde 'sınır muhafızları' için kayıtlara başladı. İddiaya göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor.

2 YIL, 200 DOLAR

Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılarak yerine ABD'nin maşası PKK/PYD militanlarının yerleştirildiği bölgelerin yeniden inşası ve iç savaş sonrası İran’ın ülkeye olan etkisini kontrol etme bahanesiyle Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep etmiş, Riyad da bu isteği kabul etmişti.

Yeni Şafak


PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Köpek balığı balonunu ‘Türk casusu’ sandılarKöpek balığı balonunu ‘Türk casusu’ sandılar
Macron’dan ‘Diktatör’ Kapağını Atan Le Point’a DestekMacron’dan ‘Diktatör’ Kapağını Atan Le Point’a Destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selman Suudi Arabistan PKK PYD Suriye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpek balığı balonunu ‘Türk casusu’ sandılar

Köpek balığı balonunu ‘Türk casusu’ sandılar

Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum

Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum

Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım

Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Tehlikeli gelişme! Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi

Tehlikeli gelişme! Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.