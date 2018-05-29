'Suudi Arabistan terör örgütü PYD'ye maddi destek verecek'

Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haber sitesi, Suudi Arabistan'ın terör örgütü PKK/PYD'ye maddi yardım sağladığını duyurdu.

SÖZDE 'SINIR MUHAFIZI'



Sitenin haberine göre, ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD, Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde 'sınır muhafızları' için kayıtlara başladı. İddiaya göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor.

2 YIL, 200 DOLAR



Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılarak yerine ABD'nin maşası PKK/PYD militanlarının yerleştirildiği bölgelerin yeniden inşası ve iç savaş sonrası İran’ın ülkeye olan etkisini kontrol etme bahanesiyle Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep etmiş, Riyad da bu isteği kabul etmişti.

Yeni Şafak



