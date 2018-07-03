Suudi Arabistan Trump'ın petrol üretimini artırma talebine olumlu yanıt verdi

Suudi Arabistan'ın bu açıklamayla ABD tarafından petrol piyasasındaki payı azaltılmak istenen İran'ı hedef aldığı ifade ediliyor.

ABD'DEN PETROL İSTEĞİ

Beyaz Saray'dan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'a, gerekirse kendi petrol üretimini artırabileceği sözü verdi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın günlük 2 milyon varillik kapasite fazlası bulunduğu belirtildi.

İRAN'DAN PETROL TEPKİSİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eğer ABD müttefiklerine İran'dan ham petrol almamaları için baskı yapmayı sürdürürse, bunun bölgenin petrol ihracatına bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ruhani, bu konuda daha fazla bilgi vermedi ancak bazı İranlı yetkililer daha önce, ABD'nin hasmane bir tavır alması halinde önemli bir deniz nakliyat yolu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini söylemişlerdi. İnternet sitesindeki habere göre Ruhani dün İsviçre'ye yaptığı bir ziyaret sırasında şöyle konuştu:

"Amerikalılar İran'ın ihracatını tamamen engellemek istediklerini iddia ediyorlar. Bu sözlerinin anlamını bilmiyorlar. Çünkü bölgeden petrol ihracı devam ettikçe, İran'ın petrol ihracatının engellenmesinin hiçbir anlamı yoktur."